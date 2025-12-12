Aldi Italia Massimiliano Silvestri nuovo ceo
Aldi Italia ha annunciato la nomina di Massimiliano Silvestri come nuovo amministratore delegato, con incarico a partire da novembre 2026. Silvestri, già CEO e presidente di Lidl Italia, porta con sé un’importante esperienza nel settore della grande distribuzione organizzata. La sua nomina rappresenta un passo strategico per il futuro dell’azienda nel mercato italiano.
Massimiliano Silvestri, ex ceo e presidente di Lidl Italia, è stato nominato amministratore delegato di Aldi Italia: assumerà l’incarico a novembre del 2026. Il manager approderà in Aldi dopo 24 anni in Lidl, azienda dove ha ricoperto ruoli di spicco tra Germania, Spagna, Portogallo e Italia, mantenendosi dunque all’interno del mondo del discount. Attiva in Italia dal 2018, Aldi conta oggi circa 200 punti vendita in sei regioni del Nord. Silvestri, che ha lasciato Lidl a fine novembre, verrà sostituito dal primo marzo 2026 da Martin Brandenburger, attualmente presidente e ceo di Lidl Grecia e Malta. 🔗 Leggi su Lettera43.it
