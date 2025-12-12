Albanese nello studio di Tucker Carlson L' abbraccio anti-israeliano tra destra populista e sinistra radicale
Ieri sera, Tucker Carlson ha ospitato nello studio la relatrice speciale dell'ONU, Francesca Albanese, in un episodio che mette in luce la crescente frattura all'interno del Partito Repubblicano. La scena ha suscitato attenzione per il simbolismo di un incontro tra figure rappresentanti diverse sfumature di un panorama politico in evoluzione.
Ieri sera è andata in onda una scena simbolo della nuova faglia che attraversa il Partito Repubblicano: Tucker Carlson, volto della destra populista americana, ha ospitato la relatrice speciale Onu Francesca Albanese. Un incontro impensabile fino a poco tempo fa, ora diventato il manifesto del riavvicinamento tra la destra America First e la sinistra radicale sedicente "antisionista". Uniti, come scrive il quotidiano israeliano Haaretz, dall’essere entrambi “accusati dai falchi pro-Israele di antisemitismo”. La reazione del fronte repubblicano filo-israeliano è stata in effetti immediata. Ted Cruz si è lanciato in un attacco personale contro Carlson, accusandolo di ostilità verso gli ebrei. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
