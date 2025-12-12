Albanese lezioni nelle scuole toscane | Valditara dispone ispezioni in due istituti

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha disposto ispezioni in due scuole toscane a seguito di segnalazioni relative a lezioni di lingua albanese. L'operazione mira a chiarire quanto avvenuto e garantire il rispetto dei programmi scolastici, sottolineando l'attenzione del ministero sulla corretta gestione delle attività educative nelle istituzioni della regione.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha chiesto agli organi competenti di avviare una immediata ispezione per verificare quanto accaduto in alcune scuole in Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it

Albanese e le conferenze nelle scuole toscane, il ministro Valditara manda gli ispettori negli istituti: “Possibili ipotesi di reato” - Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, aveva incontrato gli studenti in istituti a Pisa e Pontedera attraverso riunioni online. lanazione.it

Nuova bufera su Francesca Albanese: il ministro Valditara chiede ispezioni in due scuole toscane in cui ha fatto delle lezioni - Secondo due esponenti di FdI, Albanese avrebbe sostenuto che il governo è complice del genocidio a Gaza ... corrierefiorentino.corriere.it

#Crosetto : #Albanese ? Non si giustifica mai la violenza. Il #fascismo dava lezioni a #giornalisti - #LaStampa - facebook.com facebook