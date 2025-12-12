Albanese chi? Un sondaggio rivela che tra chi la ignora e chi la scarica gli italiani non si fidano dell’eroina pro-Pal Nemmeno i compagni

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sondaggio rivela che in Italia molti ignorano o disprezzano l’eroina pro-Palestina, inclusi anche i sostenitori più accesi. Albanese, figura simbolo della causa, ha ottenuto notorietà, ma non nel modo desiderato, finendo per allontanare l’opinione pubblica e i politici. Un esempio di come la notorietà non sempre si traduca in consenso.

Albanese chi? E tutti a prendere le distanze. La pasionaria crociata della causa pro-Pal è riuscita nell’impresa non facile di farsi conoscere da molti, per carità, ma non nel modo che si augurerebbe la maggior parte dei politici o dei personaggi pubblici in vista sul palco della diplomazia internazionale. Riassumendo, dunque, la notizia è: che di lei non ci si fida. Francesca Albanese sfiduciata dal sondaggio. Una verità acclarata con l’attendibilità della matematica percentuale dal sondaggio Youtrend indirizzato alla sulla popolazione maggiorenne residente in Italia, il cui campione interpellato ha replicato con un 41% di italiani che ha apertamente dichiarato di non avere fiducia nella rapporteur. Secoloditalia.it

