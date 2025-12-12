Albanese chi? Un sondaggio rivela che tra chi la ignora e chi la scarica gli italiani non si fidano dell’eroina pro-Pal Nemmeno i compagni

Un sondaggio rivela che in Italia molti ignorano o disprezzano l’eroina pro-Palestina, inclusi anche i sostenitori più accesi. Albanese, figura simbolo della causa, ha ottenuto notorietà, ma non nel modo desiderato, finendo per allontanare l’opinione pubblica e i politici. Un esempio di come la notorietà non sempre si traduca in consenso.

Albanese chi? E tutti a prendere le distanze. La pasionaria crociata della causa pro-Pal è riuscita nell’impresa non facile di farsi conoscere da molti, per carità, ma non nel modo che si augurerebbe la maggior parte dei politici o dei personaggi pubblici in vista sul palco della diplomazia internazionale. Riassumendo, dunque, la notizia è: che di lei non ci si fida. Francesca Albanese sfiduciata dal sondaggio. Una verità acclarata con l’attendibilità della matematica percentuale dal sondaggio Youtrend indirizzato alla sulla popolazione maggiorenne residente in Italia, il cui campione interpellato ha replicato con un 41% di italiani che ha apertamente dichiarato di non avere fiducia nella rapporteur. Secoloditalia.it

L’Ue ignora il rapporto Draghi: un sondaggio tra i ceo rivela le falle nella competitività - È passato un anno dal Rapporto Draghi di settembre 2024, che sembrava aver dato la sveglia all’Europa sulla corsa alla competitività, ma i passi avanti sono pochi. milanofinanza.it

Un sondaggio di Youtrend sulla popolazione maggiorenne residente in Italia rivela che il 41% degli italiani non ha fiducia in Francesca Albanese, mentre il 17% sì (il 42% non sanno o non la conoscono). Rispetto a due mesi fa, la quota di italiani che non han - facebook.com facebook

Tra chi vota PD oggi sono di più coloro che non hanno fiducia in Francesca Albanese (47%) rispetto a coloro che ne hanno (34%). Fonte: #sondaggio Youtrend x.com