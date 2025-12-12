Alba Parietti commossa e addolorata per i giovani | Vogliono garantito il diritto allo studio

Alba Parietti si mostra commossa e preoccupata per il futuro dei giovani, sottolineando l'importanza del diritto allo studio. Ricorda l'influenza del padre, che le ha insegnato come l'istruzione sia fondamentale per ottenere libertà e indipendenza. Le recenti polemiche hanno profondamente colpito l'artista, evidenziando il valore della formazione per le nuove generazioni.

"Mi hanno molto addolorato le polemiche di questi giorni perché io sono cresciuta con un padre che mi diceva che l'unico modo per essere una persona libera era istruirmi, perché l'istruzione mi avrebbe dato indipendenza".Alba Parietti ha voluto far sentire la sua voce e il suo sostegno ai ragazzi.

