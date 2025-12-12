Al Villaggio Mafalda una giornata di festa e solidarietà con musica mercatini e letture animate per i più piccoli

Al Villaggio Mafalda si svolge una giornata speciale dedicata a festa e solidarietà, con musica, mercatini e letture animate per i bambini. La Cooperativa Sociale Paolo Babini invita la comunità a vivere un Natale all'insegna di emozioni, divertimento e condivisione, creando un momento di gioia e vicinanza tra grandi e piccini.

La Cooperativa Sociale Paolo Babini si prepara a vivere un Natale ricco di emozioni, divertimento e solidarietà. Con questo spirito, sabato 13 dicembre il Villaggio Mafalda, situato in via Dragoni 75M, aprirà le sue porte alla cittadinanza per una grande festa natalizia.La giornata comincerà con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Ti aspettiamo sabato 13 al Villaggio Mafalda, il mercatino di Natale della Cooperativa Sociale Paolo Babini, con il nostro truck Chicchiamo, pronto a scaldare la giornata con caffè, sorrisi e tanta inclusione. E porteremo con noi anche i doni solidali del Cava - facebook.com Vai su Facebook

FORLì: Motobefana al Villaggio Mafalda | VIDEO

