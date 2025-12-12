Al via lo sciopero generale la Cgil in piazza contro la manovra

Questa mattina si è aperto uno sciopero generale indetto dalla Cgil, con manifestazioni e proteste in diverse città italiane. A Roma, le azioni dei lavoratori stanno influenzando principalmente la circolazione ferroviaria e i servizi regionali del Lazio, suscitando disagi tra i cittadini e segnalando il forte dissenso verso la manovra governativa.

A Roma lo sciopero della Cgil sta producendo ripercussioni soprattutto sulla circolazione ferroviaria e sui servizi regionali del Lazio. A Termini si registrano diverse cancellazioni e ritardi, in particolare sui collegamenti regionali da e per Velletri, Pisa Centrale, Minturno-Scauri e Nettuno, oltre alle soppressioni in arrivo da Mantova e in partenza verso Bari.

Al via lo sciopero generale, la Cgil in piazza contro la manovra. Coinvolti tutti i settori. Botta e risposta tra Salvini e Landini. Il ministro: "Su 24 scioperi, 17 di venerdì". Il leader della Cgil: "Pensi a risolvere i problemi della mobilità".

Per via dello sciopero generale in programma il 12 dicembre, potrebbero sorgere dei disagi nelle attività del Laboratorio analisi del #SantoSpirito e del #SanFilippoNeri. Saranno certamente garantiti: la lavorazione e refertazione degli esami urgenti; la lavor

Al via lo sciopero generale, la Cgil in piazza contro la manovra - Il leader della Cgil: 'Pensi a rissolvere i problemi della mobilità

Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, chi si ferma dai trasporti alla scuola: i servizi garantiti - Oggi venerdì 12 dicembre lo sciopero generale proclamato dalla Cgil: dai treni ai bus fino alla scuola e alla sanità, gli orari e i servizi garantiti

Sciopero generale, Cgil: Il governo ignora i lavoratori

