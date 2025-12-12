Al via il Giubileo dei detenuti. Muore detenuta a Rebibbia

In occasione del Giubileo dei detenuti, che oggi prende il via, si apre con una notizia tragica: una detenuta è deceduta nella sezione femminile del carcere di Rebibbia. L'evento, che mira a promuovere riflessione e rinnovamento nel sistema penitenziario, si svolge in un momento segnato da questa perdita.

Si apre con una drammatica notizia, il Giubileo dei detenuti che si inaugura oggi. Nella sezione femminile del Carcere di Rebibbia, ha perso la vita una detenuta. Investigatori a lavoro per accertare le cause del decesso. La casa circondariale ha rinviato, in segno di lutto, i giochi della speranza che in mattinata si sarebbero svolti all’interno dell’istituto di pena. Il commento di don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei cappellani nelle carceri italiane. Servizio di Lucia Ascione TG2000. Tv2000.it

Giubileo dei detenuti: Roma, il 12 dicembre tornano a Rebibbia, sezione femminile, i “Giochi della speranza” - In occasione del Giubileo dei detenuti, in programma il prossimo 14 dicembre, venerdì 12 dicembre torna nel carcere romano di Rebibbia, sezione femminile, la seconda edizione dei “Giochi della ... agensir.it

Disponibile il libretto per la celebrazione eucaristica che il Santo Padre Leone XIV presiederà domenica 14 dicembre 2025, III di Avvento, in occasione del Giubileo dei Detenuti: vatican.va/content/dam/li… X.com

Le istituzioni mantovane e la diocesi chiedono interventi urgenti alla vigilia del Giubileo dei detenuti - facebook.com Facebook