Al via il Giubileo dei detenuti l’ultimo grande evento dell’Anno Santo

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziato oggi il Giubileo dei detenuti, un momento importante che conclude l’Anno Santo. L’evento, promosso per offrire speranza e riflessione, coinvolge le strutture carcerarie italiane e rappresenta un’occasione di rinascita e redenzione per i partecipanti.

È iniziato oggi il Giubileo dei detenuti, l’ultimo grande evento dellAnno Santo. Servizio di Rita Salerno TG2000. Tv2000.it

