Al via il Giubileo dei detenuti l’ultimo grande evento dell’Anno Santo

È iniziato oggi il Giubileo dei detenuti, conclusione dell’Anno Santo. L’evento, promosso per offrire speranza e riflessione, coinvolge le strutture carcerarie e le persone detenute, sottolineando il valore del perdono e della misericordia. Un momento di significato spirituale e sociale, che conclude un anno di celebrazioni religiose e di impegno verso temi di giustizia e riabilitazione.

© Tv2000.it - Al via il Giubileo dei detenuti, l’ultimo grande evento dell’Anno Santo È iniziato oggi il Giubileo dei detenuti, l’ultimo grande evento dell’Anno Santo. Servizio di Rita Salerno TG2000. Tv2000.it Giubileo dei detenuti. Storie di rinascita dietro le sbarre - “Per me entrare in un carcere è sempre un momento importante, perché il carcere è un luogo di grande umanità”. agensir.it

Giubileo 2025: da domani a domenica il Giubileo dei detenuti, il programma dettagliato - Da venerdì 12 a domenica 14 dicembre si terrà a Roma l’ultimo grande evento giubilare, il Giubileo dei detenuti. agensir.it

Si chiude l’Anno Santo: l’ultimo atto è stato il Giubileo dei detenuti, terminato domenica 14. Per l’occasione, durante la celebrazione della messa nella Basilica di S. Pietro, Papa Leone XIV ha rilanciato alle “istituzioni” l’appello di Papa Francesco. - facebook.com facebook

GIUBILEO DEI DETENUTI, SAPPE: RIFORMARE SISTEMA DOPO SOLLECITAZIONI DI PAPA LEONE XIV x.com