Al via il Giubileo dei detenuti l’ultimo grande evento dell’Anno Santo

È iniziato oggi il Giubileo dei detenuti, conclusione dell’Anno Santo. L’evento, promosso per offrire speranza e riflessione, coinvolge le strutture carcerarie e le persone detenute, sottolineando il valore del perdono e della misericordia. Un momento di significato spirituale e sociale, che conclude un anno di celebrazioni religiose e di impegno verso temi di giustizia e riabilitazione.

È iniziato oggi il Giubileo dei detenuti, l’ultimo grande evento dellAnno Santo. Servizio di Rita Salerno TG2000. Tv2000.it

