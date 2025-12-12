al via a crispiano la mostra di artigianato

A Crispiano prende il via la tradizionale Mostra di Artigianato Tarantini, ospitata presso la Chiesa Vecchia di Santa Maria. L’evento, organizzato dall’Associazione Minerva e dall’Associazione S., mette in mostra le creazioni artistiche realizzate dai soci, offrendo un’occasione di scoperta e valorizzazione delle competenze artigianali locali.

Tarantini Time Quotidiano Al via la tradizionale Mostra di Artigianato che vedrà esposte, presso la Chiesa Vecchia di Santa Maria, in Viale Unità d’Italia a Crispiano, le opere creative prodotte dai soci dell’Associazione Minerva, settore Università del Tempo Libero e del Sapere, e dell’Associazione S.D.C. Aps Ets Telos. L’inaugurazione è prevista alle ore 10.00 di domenica 14 dicembre; in seguito la Mostra di Artigianato sarà visitabile, con ingresso libero e gratuito, fino a domenica 21 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00 (info 3208059227). Questa quarta edizione dell’iniziativa, patrocinata dal Comune di Crispiano e con il supporto del Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto Ets e della Uisp Taranto, è inserita nel cartellone degli eventi natalizi di “Crispiano Creativa ’25”. Tarantinitime.it

