Al Tecnopolo di Bologna l' Istituto per l’Intelligenza artificiale dell’Onu

Al Tecnopolo di Bologna si è inaugurata l’Università delle Nazioni Unite, un importante centro dedicato alla ricerca e allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha partecipato all'evento, sottolineando l'importanza di questa iniziativa per il futuro della collaborazione internazionale e dell'innovazione nel settore.

