Al Tecnopolo di Bologna arriva il primo Istituto per l’Intelligenza artificiale dell’Onu Ministra Bernini | Orgogliosi sia stata scelta l’Italia
Il Tecnopolo di Bologna ospita il primo Istituto per l’Intelligenza artificiale dell’ONU, segnando un importante traguardo per l’Italia. La ministra Bernini esprime orgoglio per questa scelta, che rafforza il ruolo del paese nel campo dell’innovazione. L’istituto, situato presso il Dama del Tecnopolo, rappresenta un punto di riferimento internazionale nel settore dell’intelligenza artificiale.
Bologna, 12 dicembre 2025 - Anche Bologna ha l’ Università delle Nazioni unite, con l’ Istituto per l’Intelligenza artificiale che trova spazio al Dama del Tecnopolo. Questa mattina l’atto costitutivo, siglato da Anna Maria Bernini (ministra dell’Università e della Ricerca), Tshilidzi Marwala (rettore dell’Onu) e il presidente regionale Michele de Pascale. Innovazione, Big Data, lotta al cambiamento climatico: questi solo alcuni focus dell’UNU-AI pronta a partire e a trasformare ancora di più Bologna in un’eccellenza nazionale ed europea per quanto riguarda la ricerca. Presenti alla cerimonia d’inaugurazione tanti rappresentanti delle istituzioni e volti noti della città, da Francesco Ubertini (Cineca) al questore Antonio Sbordone, da Ettore Bramato (comandante provinciale dei carabinieri) a Giovanni Parascandolo (comandante provinciale della Guardia di Finanza), dall’ex governatore Stefano Bonaccini (oggi europarlamentare e presidente del Pd) a Elena Ugolini (consigliera regionale e capogruppo di Rete civica). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
