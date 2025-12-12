Al Teatro Cartiere Carrara arriva Hopeful Christmas l' evento a sostegno della dell' Ospedale Meyer

Il 20 dicembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze si terrà

Il 20 dicembre alle 20 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze (via Fabrizio de André, angolo Lungarno Aldo Moro 3) andrà in scena un concerto di Natale ricco di atmosfera, con una serie di artisti che si alterneranno sul palco e il Coro Gospel Lucrezia One Voice che farà vivere la magia dei brani. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

MICHELE ZARRILLO - L'ELEFANTE E LA FARFALLA TOUR 2026 26-03-2026 FIRENZE - Teatro Cartiere Carrara 28-03-2026 FONDI - Teatro di Fondi 11-04-2026 LATINA - Teatro Gabriele D'Annunzio 11-05-2026 MILANO - Teatro Lirico Giorgio Gaber 12-05 - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, arriva la Nina in concerto al Teatro Cartiere Carrara - Firenze, 4 novembre 2025 – Alle spalle una serie di date oltreconfine che l’ha vista protagonista sui palchi di Berlino, Bruxelles, Londra, Madrid e Barcellona, tutti sold out. Riporta lanazione.it

Firenze, arriva Noemi in concerto al Teatro Cartiere Carrara - La tournée “Nostalgia Indoor Tour” ha preso il via il 13 novembre dal Teatro San Domenico di Crema – data zero già sold out – e attraverserà la penisola con tappe nei principali teatri italiani, fino ... Scrive lanazione.it

Inaugurazione Teatro Cartiere Carrara

Video Inaugurazione Teatro Cartiere Carrara Video Inaugurazione Teatro Cartiere Carrara