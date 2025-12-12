Al Teatranimahub va in scena Le sedie | Mario Sorbello interpreta Ionesco
Al Teatranimahub di Agrigento si apre la stagione con “Le sedie”, interpretato da Mario Sorbello in un’opera di Ionesco. La rassegna Mariuccia Linder 2025/2026, promossa dall’associazione TeatrAnima, prosegue per onorare la memoria di Mariuccia Linder, figura di spicco nel panorama culturale locale, tra arte, insegnamento e impegno artistico.
Prosegue ad Agrigento la rassegna teatrale Mariuccia Linder 20252026, ideata dall’associazione culturale TeatrAnima per mantenere vivo il ricordo umano e artistico di Mariuccia Linder, figura centrale della vita culturale cittadina, insegnante di educazione artistica e storia dell’arte, pittrice. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
"Le sedie" torna in scena ad Agrigento, stavolta al Teatranimahub, nell'adattamento del regista Mario Sorbello che ne è pure interprete - facebook.com Vai su Facebook
Al Teatranimahub di Agrigento, Mario Sorbello in “Le sedie” di Eugène Jonesco - Secondo appuntamento con la rassegna teatrale Mariuccia Linder 2025/2026, ideata dalla Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento con l’intento di continuare a tenere vivo il ricordo umano ed arti ... Riporta scrivolibero.it