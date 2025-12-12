al service95 book club dua lipa ha indossato un completo della p e 2026 di gucci firmato da demna incentrato sulla logo mania

Durante il Service95 Book Club, Dua Lipa ha sfoggiato un completo Gucci della collezione P/E 2026, firmato da Demna. L’outfit, incentrato sulla logo mania, combina elementi classici con dettagli moderni, riflettendo le tendenze più attuali della moda.

Al Service95 Book Club, Dua Lipa ha indossato un completo della PE 2026 di Gucci firmato da Demna, puntando su una silhouette che fonde riferimenti classici con la tendenza della logo mania. Il look comprendeva una blusa di seta con fiocco, una gonna a-linea tea-length e stivali al ginocchio, tutti segnati dal monogramma “GG” (compresi borsa Jackie e cintura). Nel lookbook originale della mison, l’outfit era dedicato a “La vip”. Nomen omen, non a caso è stato scelto da Dua Lipa, perfetto per vestire la celeb in versione “bibliotecaria” con la blusa lavallier Anni 80 e la longuette. Il look di Dua Lipa fotografato nel lookbook di Gucci. Amica.it

Chi era Mary la mezza-impiccata e cosa c'entra con "Il racconto dell'ancella"? Lo ha chiesto Dua Lipa, in una puntata di @service95bookclub, a Margaret Atwood - che oggi compie 86 anni. Il memoir della scrittrice, "Le nostre vite", è stato pubblicato a inizio no - facebook.com facebook