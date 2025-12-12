al real madrid sono talmente crollate le aspettative che sono soddisfatti della sconfitta col city bellingham si crede maradona

Lo Spiegel analizza il momento di crisi del Real Madrid, un club in difficoltà e con aspettative deluse. La sconfitta contro il Manchester City ha evidenziato le tensioni interne e la perdita di entusiasmo tra i tifosi e i giocatori. Bellingham, invece, si percepisce come un protagonista di livello superiore, alimentando ulteriori discussioni sulle strategie e le ambizioni del team.

(Spiegel) Lo Spiegel si occupa del Real Madrid e del momento di difficoltà e di tensione. L’analisi del settimanale tedesco parte dalla sconfitta interna in Champions contro il Manchester City. Al momento il Real Madrid sta faticando, sia contro grandi nomi sia contro avversari facili, in casa come in trasferta. Il suo bilancio è di due vittorie nelle ultime otto partite. Quanto siano crollate le aspettative è dimostrato dal fatto che la sconfitta contro il City è stata comunque celebrata dai dirigenti come un progresso, perché i giocatori avevano almeno dimostrato le basi: spirito combattivo e atteggiamento. Ilnapolista.it

