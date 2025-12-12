Al Poggio Imperiale si parla di pace | Un impegno che si sviluppa col dialogo

Al Poggio Imperiale si affronta il tema della pace attraverso il dialogo tra rappresentanti delle principali comunità religiose, promuovendo un confronto che valorizza la comprensione e il rispetto. In un contesto globale segnato dalla guerra, l'iniziativa mira a offrire agli studenti un'opportunità di ascolto e riflessione sulle diverse prospettive sulla pace.

In un momento in cui quasi tutto il mondo parla quotidianamente di guerra, ’il Poggio’ ha deciso di parlare di pace facendo sì che a esprimere i rispettivi punti di vista sul tema siano il rappresentante della comunità islamica Izzedin Elzir, quello della comunità ebraica Fernando Piperno e una rappresentanza della Chiesa cattolica, nella persona di padre Bernardo, abate di San Miniato al Monte, in modo che le studentesse e gli studenti del Poggio Imperiale possano avere l’opportunità di avere una sorta di versione autentica del pensiero di pace espressa dai rappresentanti delle principali espressioni religiose. 🔗 Leggi su Lanazione.it

