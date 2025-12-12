Al Marrucino torna Amami Teatro | sette giorni consecutivi di eventi dal vivo gratuiti l' inaugurazione con il ministro Giuli

Al Teatro Marrucino di Chieti torna “Amami Teatro”, la rassegna che, per sette giorni consecutivi, offre eventi dal vivo gratuiti dedicati alla cultura teatrale. Dopo il grande successo della passata edizione, con oltre 30.000 presenze nel 2024, l'iniziativa ripropone un ricco programma di spettacoli, inaugurato con la partecipazione del ministro Giuli.

