Al Circolo La Pace conferenza e dibattito sul libro L' amore mio non muore

Firenzetoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Circolo La Pace si terrà una conferenza e un dibattito sul libro

Il Centro d'Arte Modigliani, in collaborazione con il Circolo La Pace di San Giusto, ha il piacere di annunciare un importante appuntamento culturale e civile. Si terrà una significativa conferenza-dibattito incentrata sulla presentazione del toccante romanzo di Roberto Saviano, intitolato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Jeffrey Sachs a Roma: “The New International Disorder”, la conferenza che accende il dibattito sulla pace globale - “The New International Disorder – Peace & Cooperation in a Changing World”, così la conferenza che si è svolta ieri 6 ottobre 2025 negli spazi di Palazzo Falletti a Roma, con l’economista di fama ... Segnala blitzquotidiano.it

Dibattito Il Parco della Pace è un bene comune; intervento di Olol Jackson e Guglielmo Vernau

Video Dibattito Il Parco della Pace è un bene comune; intervento di Olol Jackson e Guglielmo Vernau