Al Bolgia la notte dei 32 anni Dylan | Tatanka e Sickest Squad

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bolgia di Bergamo si prepara a celebrare i 32 anni di Dylan con una notte di musica ad alto volume. Sabato 27 dicembre 2025, la festa “Happy Birthday Dylan” vede protagonisti artisti come Tatanka e Sickest Squad, offrendo una serata all’insegna di progressive, techno, hardstyle e hardcore, fino all’alba.

Sabato 27 dicembre 2025 il Bolgia di Bergamo si prepara a una notte ad altissimo volume: Happy Birthday Dylan accende la pista per celebrare 32 anni di storia del Dylan, tra suoni progressive, techno, hardstyle e hardcore che promettono di tenere il fiato corto fino all’alba. Una celebrazione che mette al centro la pista Happy . Sbircialanotizia.it

al bolgia la notte dei 32 anni dylan tatanka e sickest squad

