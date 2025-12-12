Akinsanmiro torna all’Inter? Ecco la cifra per riscattarlo

L'Inter mantiene alta l'attenzione sui giovani talenti in prestito, tra cui spicca Ebenezer Akinsanmiro. La società nerazzurra valuta la possibilità di riscattarlo, analizzando attentamente i dettagli dell'operazione e la cifra richiesta. Questo interesse testimonia l'importanza di investire sui giovani per rinforzare il futuro della squadra.

Akinsanmiro. L' Inter continua a monitorare con attenzione i giovani talenti in prestito, e uno dei profili più interessanti è Ebenezer Akinsanmiro. Girato in estate al Pisa, il centrocampista ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista nella squadra toscana, confermandosi uno dei punti fermi del gruppo. La sua crescita ha attirato nuovamente l'attenzione del club nerazzurro, che valuta con interesse il suo futuro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il rendimento di Akinsanmiro potrebbe spingere l' Inter a esercitare il diritto di contro riscatto già nella prossima estate. L'operazione, dal punto di vista economico, sarebbe piuttosto contenuta, con una cifra fissata a soli 750 mila euro, rendendo il centrocampista un investimento potenzialmente vantaggioso per il club.