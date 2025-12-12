Akinsanmiro Inter il gioiello della Primavera incanta il Pisa | per appena 1 milione Marotta può riprenderlo! Il piano

Akinsanmiro Inter, protagonista della Primavera nerazzurra, ha attirato l'interesse del Pisa. Per soli 1 milione di euro, Marotta potrebbe riportarlo all'Inter, puntando a consolidare il talento e pianificare il suo futuro nel club. Ecco il piano strategico per il suo ritorno e sviluppo.

Inter News 24 per il suo futuro. Il settore giovanile dell’ Inter continua a sfornare talenti pronti per il grande salto, e non c’è solo Pio Esposito a brillare sotto i riflettori. Se l’attaccante ha avuto un percorso lineare e mediaticamente esposto, in Toscana sta esplodendo silenziosamente ma fragorosamente il talento di Ebenezer Akinsanmiro. Il centrocampista nigeriano classe 2004, vecchia conoscenza del tecnico Cristian Chivu ai tempi della Primavera, è diventato una pedina insostituibile nello scacchiere del Pisa in Serie A. Internews24.com Akinsanmiro, scommessa vinta: in estate l'Inter lo può riportare a casa - Se Ebenezer Akinsanmiro continuerà a fare bene a Pisa, Chivu potrebbe volerlo in squadra già nella prossima stagione ... it.blastingnews.com Akinsanmiro lascia l'Inter, che però rimane in controllo. I dettagli della cessione al Pisa - Il giovane centrocampista approda in Toscana in prestito dall'Inter, ma i neopromossi vantano sul suo conto il diritto di riscatto per l'acquisto a ... tuttomercatoweb.com #Mkhitaryan (in scadenza di contratto) può lasciare l' #Inter a fine stagione. Il primo nome sulla lista come sostituto è #Akinsanmiro, che sta facendo benissimo al Pisa. Il classe 2004 è in prestito con diritto di riscatto e controriscatto: ai nerazzurri basterebbero 7 x.com Fcinter1908 - Il Pisa può acquistare Akinsanmiro per 6 mln, l’Inter può riprenderselo con 750.000 euro e lo sta monitorando data la sua ottima stagione sin qui. P.S. Sono sicuro che lo riporta a Milano per fargli fare ulteriori esperienze. Il buon Akinsanmiro ha a - facebook.com facebook © Internews24.com - Akinsanmiro Inter, il gioiello della Primavera incanta il Pisa: per appena 1 milione Marotta può riprenderlo! Il piano

