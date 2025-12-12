Akinsanmiro Inter il gioiello della Primavera incanta il Pisa | per appena 1 milione Marotta può riprenderlo! Il piano

Akinsanmiro Inter, protagonista della Primavera nerazzurra, ha attirato l'interesse del Pisa. Per soli 1 milione di euro, Marotta potrebbe riportarlo all'Inter, puntando a consolidare il talento e pianificare il suo futuro nel club. Ecco il piano strategico per il suo ritorno e sviluppo.

Inter News 24 per il suo futuro. Il settore giovanile dell’ Inter continua a sfornare talenti pronti per il grande salto, e non c’è solo Pio Esposito a brillare sotto i riflettori. Se l’attaccante ha avuto un percorso lineare e mediaticamente esposto, in Toscana sta esplodendo silenziosamente ma fragorosamente il talento di Ebenezer Akinsanmiro. Il centrocampista nigeriano classe 2004, vecchia conoscenza del tecnico Cristian Chivu ai tempi della Primavera, è diventato una pedina insostituibile nello scacchiere del Pisa in Serie A. Internews24.com

