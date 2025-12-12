Aiuti all’America latina la sfida della Cina è un’anti-dottrina Monroe

La recente posizione della Cina sull’America Latina, definita come “non il giardino di casa di nessuno”, segna una sfida all’egemonia degli Stati Uniti nella regione. Con questa dichiarazione, il governo cinese sottolinea la propria volontà di rafforzare i rapporti con i paesi latinoamericani, proponendo un’alternativa alla tradizionale influenza americana e delineando una nuova strategia di cooperazione internazionale.

«L'America latina e i Caraibi non sono il giardino di casa di nessuno», diceva lo scorso maggio Wang Yi, ministro degli esteri di Pechino, al summit Cina-Celac. Concetto ribadito dal

