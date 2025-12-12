Aiuti all’America latina la sfida della Cina è un’anti-dottrina Monroe
La recente posizione della Cina sull’America Latina, definita come “non il giardino di casa di nessuno”, segna una sfida all’egemonia degli Stati Uniti nella regione. Con questa dichiarazione, il governo cinese sottolinea la propria volontà di rafforzare i rapporti con i paesi latinoamericani, proponendo un’alternativa alla tradizionale influenza americana e delineando una nuova strategia di cooperazione internazionale.
«L’America latina e i Caraibi non sono il giardino di casa di nessuno», diceva lo scorso maggio Wang Yi, ministro degli esteri di Pechino, al summit Cina-Celac. Concetto ribadito dal . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Approvato dalla Camera USA il più grande budget militare di sempre: 901 miliardi di dollari, più aiuti all’Ucraina e aumenti salariali per i militari. Ora la parola passa al Senato. Vai su X
Zelensky chiude a Roma il tour degli aiuti europei. Ha bisogno di Meloni per arrivare a Trump quanto Meloni ha bisogno di lui per non cadere nel fosso scavato tra Usa e Europa. Adesso c’è un piano euro-ucraino, da presentare alla Casa bianca. Che già ne a - facebook.com Vai su Facebook