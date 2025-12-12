Aiuta il corpo la mente e l' attività sessuale Il melograno è un vero e proprio booster di proprietà buone

Iodonna.it | 12 dic 2025

Il melograno è un frutto ricco di proprietà benefiche che favoriscono il benessere del corpo, della mente e della sfera sessuale. Considerato un simbolo di fortuna e prosperità in molte culture, fin dall’antichità viene celebrato come un dono prezioso, spesso associato alle festività di fine anno. Un alleato naturale per migliorare la salute e il buonumore.

F rutto porta fortuna in moltissime culture e fin dall’antichità, la melagrana  è uno dei simboli delle feste di fine anno. E più ce n’è sulla tavola, meglio è. Anche perché, tradizioni e credenze a parte, questo frutto è ricchissimo di proprietà. Insomma, “porta bene” veramente in tutti i sensi. Prevenire la demenza: i benefici di frutta e attività fisica per la salute del cervello X Leggi anche › Cocco: dall’olio al latte, quali sono i benefici e come sfruttarli al meglio Melagrana, da secoli simbolo di fortuna. «Indipendentemente dal contesto geografico, il simbolismo legato al melograno è da sempre parte integrante della cultura di molti popoli, dal bacino Mediterraneo ai paesi asiatici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

