Ail Padova a don Marco Brusutti il sigillo della città per l’impegno umanitario

Il don Marco Brusutti riceve il riconoscimento della città di Padova per i suoi 30 anni di impegno umanitario. Volontario presso Ail Padova, si distingue per il suo contributo nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell'Azienda ospedaliera università di Padova, dimostrando dedizione e sensibilità nel supporto ai bambini e alle loro famiglie.

