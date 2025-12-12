Ail Padova a don Marco Brusutti il sigillo della città per l’impegno umanitario

Periodicodaily.com | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il don Marco Brusutti riceve il riconoscimento della città di Padova per i suoi 30 anni di impegno umanitario. Volontario presso Ail Padova, si distingue per il suo contributo nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell'Azienda ospedaliera università di Padova, dimostrando dedizione e sensibilità nel supporto ai bambini e alle loro famiglie.

(Adnkronos) – Da 30 anni offre il proprio tempo e la propria competenza a sostegno di chi ne ha più bisogno, si dedica al volontariato all'interno dell'Ail Padova Odv, opera come animatore sensibile nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell'Azienda ospedaliera università di Padova. Per questi motivi al sacerdote triestino don Marco Eugenio Brusutti è stato . Periodicodaily.com

Immagine generica

ail padova don marcoAil Padova, a don Marco Brusutti il sigillo della città per l'impegno umanitario - Da 30 anni offre il proprio tempo e la propria competenza a sostegno di chi ne ha più bisogno, si dedica al volontariato all'interno dell'Ail Padova Odv, opera come animatore sensibile n ... msn.com

ail padova don marcoA Don Marco Eugenio Brusutti il sigillo della città di Padova per l’impegno umanitario - – Mercoledì 10 dicembre 2025 nella Sala Auditorium del Centro San Gaetano è stato conferito al sacerdote triestino Don Marco Eugenio Brusutti il prestigioso riconoscimento “Il Sigillo de ... askanews.it

Presidente AIL Padova Don Marco Eugenio Brusutti

Video Presidente AIL Padova Don Marco Eugenio Brusutti