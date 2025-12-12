AIDS Mai come adesso è essenziale parlarne E finanziare le cure

Il primo dicembre si celebra la Giornata mondiale contro l’AIDS, un'occasione per riflettere sull'importanza di sensibilizzare, prevenire e finanziare le cure. Nonostante i progressi, il virus dell’HIV rimane una minaccia globale, richiedendo attenzione costante e impegno per ridurne l’impatto e garantire un futuro più sicuro per tutti.

Il primo dicembre, come ogni anno, si celebra la giornata mondiale contro l’Aids. La malattia, derivante del virus dell’ Hiv, oggi fa meno paura ma è ancora altamente letale. Nel 2024, a perdere la vita per cause riconducibile all’Aids sono state 630.000 persone in tutto il mondo. Inoltre ci sono regioni, tra tutte quella dell’ Africa australe, in cui la diffusione del virus comporta gravi problemi sociali e costi ingenti per i sistemi sanitari. In poche parole, molte sfide sono state vinte ma, al tempo stesso, molte altre ancora sono ben lungi da una loro risoluzione. Ma ricordare la presenza ancora molto marcata della malattia quest’anno, ancor più degli anni scorsi, è stato importante. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - AIDS, Mai come adesso è essenziale parlarne. E finanziare le cure

Giornata Mondiale contro l’AIDS — 1 Dicembre 2025 AMATI ADESSO • Overcoming disruption Oggi, nell’Aula Magna “Gaetano Salvatore” della Scuola di Medicina e Chirurgia della Federico II, ho partecipato alla Giornata Mondiale contro l’AIDS: un momento - facebook.com Vai su Facebook

Oggi è la Giornata mondiale contro l'AIDS, un’importante occasione per promuovere consapevolezza, prevenzione e combattere lo stigma che questa malattia ha spesso comportato. Noi vogliamo farlo con l’intensa testimonianza della nostra Elena Di Cioccio, Vai su X

Aids: Cnca, “promuovere equità, salute e parità di genere essenziale per garantire una risposta realmente efficace e inclusiva” - In occasione della Giornata mondiale contro l’Aids 2025, il Cnca si unisce all’appello di Unaids: i tagli ai fondi per la lotta all’Aids e le politiche repressive che colpiscono persone Lgbtq+, person ... Secondo agensir.it

The Shocking Truth About Automatic Doors in Assisted Living

Video The Shocking Truth About Automatic Doors in Assisted Living Video The Shocking Truth About Automatic Doors in Assisted Living