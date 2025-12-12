AI Factory a Bologna l' ONU scommette sul Tecnopolo

12 dic 2025

A Bologna nasce ufficialmente UNU-IA, il primo istituto dell'Università delle Nazioni Unite in Italia dedicato all'Intelligenza Artificiale. Con la firma dell'atto costitutivo al Dama Tecnopolo, la città si conferma centro di eccellenza nella ricerca globale sull'AI, rafforzando il suo ruolo nel panorama internazionale e inaugurando una nuova era nel campo tecnologico e scientifico.

Un risultato che proietta Bologna al centro della ricerca mondiale sull'Intelligenza Artificiale. Oggi, con la firma dell'atto costitutivo al Dama Tecnopolo, è nata ufficialmente "UNU-IA", il primo istituto dell'Università delle Nazioni Unite (ONU) in Italia, dedicato all'AI.L'accordo è stato. Bolognatoday.it

