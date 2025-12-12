Agrigento Capitale della cultura UniPa punta su sport impresa e mobilità

Agrigento, Capitale della Cultura 2025, si prepara a vivere una settimana di eventi dal 12 al 16 dicembre, con UniPa protagonista di un programma dedicato a sport, impresa e mobilità. L'iniziativa mira a stimolare il confronto, lo studio e la divulgazione, coinvolgendo il territorio in un percorso di crescita e valorizzazione delle proprie risorse.

UniPa per Agrigento 2025 mette al centro sport, impresa e mobilità in un programma di iniziative che dal 12 al 16 dicembre animerà il territorio con momenti di confronto, studio e divulgazione. L’università degli studi di Palermo, attraverso il polo territoriale di Agrigento, propone tre. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

