Agopuntura tra scienza e clinica | a Forlì oltre duemila prestazioni l’anno e un convegno per tracciarne il futuro

L'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì ha organizzato un convegno sull’agopuntura, un tema al centro di discussioni tra scienza e pratica clinica. Con oltre duemila prestazioni annuali, l’attenzione verso questa terapia si intensifica, promuovendo un confronto tra esperti e prospettive future nel settore.

L'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì ha ospitato un convegno dedicato all'agopuntura, promosso dal dottor Armando Criscuolo, responsabile dell'ambulatorio intraospedaliero di agopuntura e medico anestesista dell'Unità operativa di Anestesia e rianimazione di Forlì, diretta dal dottor Emiliano.

