Aggressione durante un Servizio di Assistenza domiciliare

Firenzetoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di martedì scorso, una lavoratrice del Servizio di Assistenza Domiciliare del Comune di Firenze è stata vittima di un'aggressione e minacce durante l'esercizio delle sue funzioni. La dipendente, associata alla Cooperativa Sociale Ancora del Consorzio Blu, si trovava all’interno di un appartamento mentre prestava assistenza. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza del personale coinvolto in servizi di assistenza domiciliare.

