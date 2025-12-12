Aggredito e rapinato a Firenze | Dacci il pin del telefono Quattro giovanissimi arrestati dalla polizia

A Firenze, una rapina ai danni di un giovane di 19 anni è stata neutralizzata dalla polizia, che ha arrestato quattro minorenni responsabili dell'aggressione e del furto della carta di pagamento. L'episodio si è verificato in via Pratese, evidenziando la presenza di gruppi di giovani coinvolti in attività criminali nella città.

Firenze, 12 dicembre 2025 - Aggredito e rapinato da una banda di minorenni. La polizia di stato di Firenze è intervenuta in via Pratese per una rapina ai danni di un giovane di 19 anni, avvenuta per mano di quattro ragazzi che, agendo in concorso, lo hanno aggredito e privato della carta di pagamento. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava tornando a casa a piedi quando i quattro si sono avvicinati, lo hanno strattonato e scaraventato a terra, colpendolo con calci e pugni. Durante l’aggressione, uno dei giovani ha sottratto allo studente lo smartphone e la carta di pagamento, mentre un altro gli chiedeva insistentemente il codice del cellulare, battendo lo schermo con un oggetto metallico appuntito. Lanazione.it

Firenze, tre giovani aggrediscono un uomo in monopattino per rubargli il cellulare: arrestato un 29enne - Nella notte tra lunedì e martedì i carabinieri di Firenze hanno arrestato un 29enne marocchino per l’ipotesi di reato di rapina aggravata, avvenuta poco prima nel Parco delle Cascine. 055firenze.it

