Aggredito da tre rapinatrici al centro commerciale | arrestate tre ragazze

Tre giovani donne sono state arrestate dopo aver commesso una rapina al centro commerciale Portello, che ha visto il furto di un cellulare seguito da un'aggressione. La fuga delle rapinatrici è durata poco prima di essere fermate dalle forze dell'ordine. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì.

Prima il furto del cellulare, poi l’aggressione. La fuga e infine l’arresto. È successo nel tardo pomeriggio di mercoledì al centro commerciale Portello.Il furtoSecondo quanto accertato dalla polizia locale, intervenuta sul posto, tre donne (fra i 20 e i 28 anni, di origine croata ma nate in. Milanotoday.it Rissa in centro, arrestate tre donne - Nella notte scorsa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cagliari hanno arrestato tre donne di 22, 26 e 35 anni, tutte di nazionalità straniera, per rissa e resistenza a pubblico uffici ... rainews.it

