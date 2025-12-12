Aggredisce la compagna con una mannaia e la ferisce alle dita | arrestato
Nella serata del 11 dicembre 2025, i carabinieri di Albate hanno arrestato un uomo di 56 anni con l'accusa di aver aggredito la compagna, ferendola alle dita con una mannaia. L'intervento è stato supportato dai militari di Como e Erba, in risposta a una segnalazione di violenza domestica.
Nella serata di mercoledì 11 dicembre 2025 i carabinieri della stazione di Albate, con il supporto dei militari del nucleo operativo e radiomobile di Como e della stazione carabinieri di Erba, hanno arrestato un uomo di 56 anni con l’accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Quicomo.it
