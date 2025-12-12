Afghanistan arrestati quattro giovani per essersi vestiti come i Peaky Blinders | Violano valori islamici

Quattro giovani afghani sono stati arrestati dalla polizia morale dei Talebani per aver indossato abiti ispirati ai personaggi della serie televisiva Peaky Blinders, considerati in contrasto con i valori islamici. L'episodio mette in luce le restrizioni culturali e sociali imposte dal regime, che mira a controllare anche l’abbigliamento e il comportamento dei cittadini.

Quattro giovani afghani sono stati convocati dalla polizia morale dei Talebani e arrestati per essersi vestiti e fotografati con coppola, abito elegante, gilet e sigaro per imitare i personaggi della celebre serie televisiva britannica Peaky Blinders, ambientata nella Birmingham degli anni Venti e Trenta del XX secolo. Lo riportano i media del Regno Unito dopo che inizialmente si era parlato solo di un rimprovero formale da parte delle autorità. Il fatto di voler emulare Cillian Murphy, la star irlandese che interpreta il protagonista Thomas Shelby, capo della banda criminale dei Peaky Blinders, è costato ai ventenni una denuncia per “ violazione dei valori islamici ” e, dopo il loro arresto nella provincia occidentale di Herat, sono stati inviati in un “centro di riabilitazione”, come hanno dichiarato i funzionari talebani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Afghanistan, arrestati quattro giovani per essersi vestiti come i Peaky Blinders: “Violano valori islamici”

