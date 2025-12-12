Affitti brevi banche e tassa sui mini pacchi | cosa cambia in Manovra

La Manovra approda in commissione Bilancio al Senato, con importanti novità su affitti brevi, dividendi, banche e la tassa sui mini pacchi. Le modifiche, ancora in fase di definizione, influenzano diversi settori e segnano un passo cruciale nel percorso di approvazione del provvedimento, atteso con attenzione da vari comparti economici e sociali.

(Adnkronos) – Affitti brevi, dividendi e banche, ma anche la nuova tassa si 'mini' pacchi tra le altre: le modifiche del governo interessano i nodi della manovra che adesso passa al voto in commissione Bilancio al Senato, in ritardo rispetto alla tabella di marcia prefigurata in precedenza. Poi l'Aula a Palazzo Madama e il passaggio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Affitti brevi, si cambia ancora: cedolare secca al 21% anche per la seconda casa (era al 26%) Vai su X

Il governo presenta il pacchetto definitivo di emendamenti: stretta fiscale su affitti brevi e transazioni finanziarie, nuove agevolazioni per imprese. - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, le modifiche (da un miliardo) dell'ultima ora: affitti brevi, Rc auto, banche e tassa sui pacchi. Cosa cambia - Quando mancano venti giorni al termine ultimo per l'approvazione, il governo 'riscrive' la manovra varata tre ... Lo riporta corriereadriatico.it

Affitti brevi, banche e tassa sui mini pacchi: cosa cambia in Manovra - (Adnkronos) – Affitti brevi, dividendi e banche, ma anche la nuova tassa si ‘mini’ pacchi tra le altre: le modifiche del governo interessano i nodi della manovra che adesso passa al voto in commission ... Secondo ilnapolionline.com

Manovra, Salvini: “Le banche non possono piangere”. E sulle tasse per affitti brevi: Non aiutano

Video Manovra, Salvini: “Le banche non possono piangere”. E sulle tasse per affitti brevi: Non aiutano Video Manovra, Salvini: “Le banche non possono piangere”. E sulle tasse per affitti brevi: Non aiutano