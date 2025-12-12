Affari tuoi le gemelle Gaia e Alessia? Lei vorrebbe linciarla

Le gemelle Gaia e Alessia di Trieste hanno partecipato ad Affari tuoi, il quiz show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Tra tensioni e emozioni, le due sorelle hanno affrontato le sfide del gioco, con risultati contrastanti. Un episodio che ha suscitato commenti e riflessioni sulla dinamica tra i concorrenti e l’andamento dello show.

"33k la cifra psicologicamente bastarda". Alla fine, forse, il Dottore vince sempre. Ad Affari tuoi, il quiz show della fascia dell'access prime time di Rai 1 condotta da Stefano De Martino, è andata bene ma non benissimo alle gemelle Gaia e Alessia da Trieste. Le due sorelle infatti accettano l'offerta telefonica del Dottore e se ne tornano a casa con 33mila euro. Mica noccioline, in fondo. Tuttavia la sensazione in bocca è dolceamara: le due concorrenti erano arrivate all'atto conclusivo con da una parte il pacco " Gennarino " e dall'altra, un rosso pesantissimo: 100mila euro. Ingolosite dalla cifra proposta dagli autori, scoprono però di aver avuto in mano proprio la cifra a cinque zeri.

