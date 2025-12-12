Affari Tuoi fregati di nuovo | Giulia e Alessandro beffati sul finale

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda venerdì 12 dicembre, Giulia dalla Sardegna ha vissuto un finale inaspettato, mentre Giulia e Alessandro si sono trovati a essere beffati. La trasmissione condotta da Stefano De Martino ha regalato momenti di suspence e sorprendenti colpi di scena, lasciando il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultimo.

Giulia della Sardegna è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, venerdì 12 dicembre. La concorrente, 30enne di Sassari e di professione ingegnere edile, è stata accompagnata in studio dal suo compagno Alessandro, di professione autista. I due stanno insieme da 15 anni e si sono sposati solo un mese fa. La sua, in ogni caso, è stata una partita fortunata. A un passo dalla fine, infatti, la pacchista è rimasta con 50mila euro da una parte e 300mila dall'altra. Il dottore a quel punto ha offerto a lei e al marito ben 150mila euro. Liberoquotidiano.it

