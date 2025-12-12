Affari Tuoi fregati di nuovo | Giulia e Alessandro beffati sul finale

Zazoom 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda venerdì 12 dicembre, Giulia dalla Sardegna ha vissuto un finale inaspettato, mentre Giulia e Alessandro si sono trovati a essere beffati. La trasmissione condotta da Stefano De Martino ha regalato momenti di suspence e sorprendenti colpi di scena, lasciando il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultimo.

Giulia della Sardegna  è stata la protagonista di Affari Tuoi,  il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, venerdì 12 dicembre. La concorrente, 30enne di Sassari e di professione ingegnere edile, è stata accompagnata in studio dal suo compagno Alessandro, di professione autista. I due stanno insieme da 15 anni e si sono sposati solo un mese fa. La sua, in ogni caso, è stata una partita fortunata. A un passo dalla fine, infatti, la pacchista è rimasta con 50mila euro da una parte e 300mila dall'altra. Il dottore a quel punto ha offerto a lei e al marito ben 150mila euro. Liberoquotidiano.it

affari tuoi fregati nuovoAffari tuoi, lacrime e richiesta al Dottore: "Ci servono i soldi". E De Martino sbotta: "Ci ha fregati" - it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip. libero.it

affari tuoi fregati nuovoAffari Tuoi, le concorrenti litigano e vengono beffate dal Dottore - Tensione e dibattiti: la puntata del 9 dicembre di Affari Tuoi è stata piuttosto movimentata, con Stefano De Martino a fare da padrone di casa ad uno show che porta ormai il suo marchio. dilei.it

affari tuoi fregati di nuovo giulia e alessandro beffati sul finale

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, "fregati di nuovo": Giulia e Alessandro beffati sul finale

Stefano De Martino: l'entusiasmo per i 300mila euro vinti da una coppia - Affari Tuoi 26/09/2024

Video Stefano De Martino: l'entusiasmo per i 300mila euro vinti da una coppia - Affari Tuoi 26/09/2024