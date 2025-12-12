Affare fatto in viaggio per Napoli | Conte ha un nuovo attaccante

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte può iniziare con entusiasmo la nuova avventura al Napoli, grazie all'acquisto di un nuovo attaccante. Il trasferimento è ormai in fase avanzata e il calciatore è già in viaggio verso la città partenopea, pronti a rafforzare la rosa e a contribuire agli obiettivi stagionali del club.

Anotnio Conte può sorridere. Il nuovo attaccante del Napoli è già in viaggio verso il Vesuvio, grazie al grande tempismo del DS Manna. Il Napoli di Antonio Conte continua a viaggiare con passo sicuro in campionato. La squadra azzurra ha trovato una propria identità, fatta di intensità, compattezza e una continuità di rendimento che raramente ha tradito le attese. In Serie A i partenopei non stanno concedendo molto agli avversari, restando agganciati alle zone nobili della classifica e confermando una solidità che, soprattutto al Maradona, appare sempre più evidente. Il lavoro di Conte ha dato frutti chiari. Glieroidelcalcio.com

affare fatto in viaggio per napoli conte ha un nuovo attaccante

© Glieroidelcalcio.com - Affare fatto, in viaggio per Napoli: Conte ha un nuovo attaccante

AFFARI davanti alla POLIZIA in CENTRO NAPOLI e RISCHIO TRUFFA con PAYPAL nel mio TOUR per l'ITALIA

Video AFFARI davanti alla POLIZIA in CENTRO NAPOLI e RISCHIO TRUFFA con PAYPAL nel mio TOUR per l'ITALIA