Affare fatto in viaggio per Napoli | Conte ha un nuovo attaccante

Antonio Conte può iniziare con entusiasmo la nuova avventura al Napoli, grazie all'acquisto di un nuovo attaccante. Il trasferimento è ormai in fase avanzata e il calciatore è già in viaggio verso la città partenopea, pronti a rafforzare la rosa e a contribuire agli obiettivi stagionali del club.

Anotnio Conte può sorridere. Il nuovo attaccante del Napoli è già in viaggio verso il Vesuvio, grazie al grande tempismo del DS Manna. Il Napoli di Antonio Conte continua a viaggiare con passo sicuro in campionato. La squadra azzurra ha trovato una propria identità, fatta di intensità, compattezza e una continuità di rendimento che raramente ha tradito le attese. In Serie A i partenopei non stanno concedendo molto agli avversari, restando agganciati alle zone nobili della classifica e confermando una solidità che, soprattutto al Maradona, appare sempre più evidente. Il lavoro di Conte ha dato frutti chiari.

