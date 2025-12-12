Aeroporto via al percorso per un socio industriale

L’autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e la camera di commercio di Genova hanno avviato un percorso condiviso per l’ingresso di un socio industriale qualificato nel capitale dell’aeroporto Cristoforo Colombo, con l’obiettivo di rafforzare la gestione e lo sviluppo dello scalo attraverso un intervento di maggioranza.

L'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e la camera di commercio di Genova annunciano l'avvio di un percorso condiviso per favorire l'ingresso di un socio industriale qualificato nel capitale dell'aeroporto Cristoforo Colombo, con una quota di maggioranza. L'obiettivo è.

