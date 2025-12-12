Aeroporto di Fiumicino inaugurata la nuova Lounge del Terminal 1

Il 12 dicembre 2025, l’aeroporto di Roma Fiumicino ha inaugurato la nuova Lounge del Terminal 1, offrendo ai viaggiatori un miglioramento sostanziale dei servizi e delle strutture. Questa novità rappresenta un passo importante nell’evoluzione dell’esperienza aeroportuale, puntando a garantire comfort e qualità per tutti i passeggeri che transiteranno dal terminal.

Fiumicino, 12 dicembre 2025 – La nuova Lounge del Terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino segna un’evoluzione significativa nell’offerta di servizi dedicati ai passeggeri. Il progetto introduce un ambiente completamente rinnovato, pensato per valorizzare il tempo in aeroporto con spazi più moderni e funzionali. Cuore architettonico dell’intervento è il nuovo bridge di collegamento, una struttura sopraelevata che unisce i diversi corpi del terminal migliorando la fluidità dei percorsi interni. È caratterizzato da ampie superfici vetrate che offrono una vista privilegiata sui piazzali e contribuisce a rendere i flussi più intuitivi e scorrevoli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Le luci di Natale sono accese e la magia è nell’aria all’aeroporto di Fiumicino. Buon viaggio e buone feste a tutti i nostri passeggeri e a tutta la comunità aeroportuale! #TogetherBeyondFlying ? - facebook.com Vai su Facebook

Aeroporto di Fiumicino, con il Masterplan da 9 miliardi “300mila posti di lavoro” ilfaroonline.it/2025/12/09/aer… #news #notizie #cronaca Vai su X

Aeroporto di Fiumicino, inaugurata la nuova Lounge del Terminal 1 - Il progetto introduce un ambiente completamente rinnovato, pensato per valorizzare il tempo in aeroporto con spazi più moderni e funzionali ... Riporta ilfaroonline.it

Prima Vista, inaugurata la nuova Lounge del Terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino - La nuova Lounge del Terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino segna un’evoluzione significativa nell’offerta di servizi dedicati ai passeggeri. Come scrive finanza.repubblica.it

Mattarella all’inaugurazione della nuova area d’imbarco A dell’Aeroporto di Fiumicino

Video Mattarella all’inaugurazione della nuova area d’imbarco A dell’Aeroporto di Fiumicino Video Mattarella all’inaugurazione della nuova area d’imbarco A dell’Aeroporto di Fiumicino