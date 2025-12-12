Durante un turno di lavoro all'aeroporto di Roma-Fiumicino, Oumar Ndiaye, addetto alle pulizie, ha trovato un sacchetto con 10.000 euro e ha immediatamente consegnato il denaro alle autorità, dimostrando integrità e correttezza. Un gesto che mette in luce valori di lealtà e morale.

Fiumicino, 12 dicembre 2025 – Integrità morale, lealtà e correttezza. Sono solo alcuni dei tratti che descrivono Oumar Ndiaye, un addetto alle pulizie dell’aeroporto di Roma-Fiumicino che durante un turno di lavoro ha trovato un sacchetto abbandonato pieno di denaro dietro una porta dello scalo C e, senza pensarci due volte, l’ha consegnato alla Polizia aeroportuale. “In tutta la mia vita non avevo mai visto tanti soldi messi insieme – ha raccontato Oumar – Mi è preso un colpo! Così, per evitare di essere notato da qualcuno, ho coperto il sacco con un telo e sono andato subito dalle forze dell’ordine. Cdn.ilfaroonline.it

Aeroporto, addetto alle pulizie trova 10mila euro e li dà alla polizia: "Voglio guadagnare lavorando"

