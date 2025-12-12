Adele e Luciano morti a Grosotto e Teglio | La sicurezza deve diventare uno stile di vita

Sondriotoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo riporta l'incidente mortale che ha coinvolto Adele e Luciano a Grosotto e Teglio, sottolineando l'importanza della sicurezza sul lavoro. L'EBAS di Sondrio ha recentemente riunito i rappresentanti dei lavoratori per aggiornare lo stato della salute e sicurezza nelle aziende agricole della provincia, evidenziando la necessità di adottare la sicurezza come uno stile di vita.

Nella giornata di ieri, l’EBAS di Sondrio, ha riunito i tre rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) del settore agricolo per effettuare un aggiornamento complessivo sullostato della salute e sicurezza nelle aziende agricole della provincia. Dall’analisi dei RLST è. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

adele luciano morti grosottoDue tragedie nei campi . Muoiono mentre lavorano - A Teglio ha perso la vita Luciano Bresesti che era alla guida di un trattore. Secondo ilgiorno.it