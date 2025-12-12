Addio! Se ne va una delle figure più eminenti della cultura italiana

È scomparso Marco Benedetto, una delle figure più influenti della cultura italiana. A 80 anni, lascia un’impronta indelebile nel giornalismo e nell’editoria, distinguendosi per il suo spirito innovativo e la capacità di unire il mestiere di giornalista a ruoli di leadership nel settore. La sua perdita rappresenta un grave vuoto nel panorama culturale nazionale.

Si è spento a 80 anni Marco Benedetto, figura di spicco del giornalismo italiano e dell’editoria, noto per il suo spirito innovativo e per aver saputo coniugare il mestiere del giornalista con ruoli di vertice nel mondo manageriale. Nato a Genova il 26 gennaio 1945, Benedetto ha attraversato la storia recente del Paese, testimone e protagonista di grandi trasformazioni nel settore dell’informazione e della politica. La sua carriera, che ha abbracciato oltre cinquant’anni di attività, ha lasciato un’impronta significativa nel panorama mediatico italiano, grazie a intuizioni editoriali e alla gestione di testate e gruppi editoriali. Thesocialpost.it

