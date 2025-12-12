Addio all’avvocato Marco Paolini La sua vita tra i tribunali e lo sport

Si spegne Marco Paolini, avvocato, insegnante e appassionato di sport. La moglie Anna ne ricorda la figura di uomo onesto e rigoroso, impegnato sia nel mondo legale che in quello sportivo. La sua vita si è intrecciata tra tribunali e passioni, lasciando un'impronta di integrità e dedizione in ogni ambito.

Il ritratto di Marco Paolini, avvocato ma non solo, perché è stato insegnante e un grande uomo di sport e per lo sport, arriva dalla moglie Anna: "Un uomo molto onesto e rigoroso nella professione perché a chi si presentava nel suo ufficio, se non c’erano i presupposti legali, diceva: ‘Inutile fare causa, tanto non c’è nulla da prendere’". Perché Marco Paolini, professionista stimatissimo e molto conosciuto in città e tra i colleghi, si è spento nella sua abitazione di viale Verdi dopo un lungo calvario durato mesi attraversando come un via crucis un po’ tutti gli ospedali della provincia. Paolini aveva 85 anni ed aveva il suo studio in via San Francesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio all’avvocato Marco Paolini. La sua vita tra i tribunali e lo sport

