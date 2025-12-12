addio a mazzanti un gigante del baseball scudetti e coppe campioni con la fortitudo

È scomparso Alberto Mazzanti, noto come ’Chessman’, figura di rilievo nel mondo del baseball italiano. Giocatore, dirigente e presidente, ha contribuito in modo significativo alla crescita dello sport, conquistando scudetti e coppe campioni con la Fortitudo. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il panorama sportivo nazionale.

Il baseball perde un gigante. Se ne è andato Alberto Mazzanti, che gli amici chiamavano ’Chessman’. Giocatore di baseball, dirigente, presidente. Sarebbe riduttivo, però, parlare solo dell’Alberto sportivo, perché era attivo nel mondo del volontariato, nell’associazionismo, nell’Anpi e, per il comune di Casalecchio, era stato presidente della Consulta Sportiva, del Consiglio comunale e assessore allo sport e turismo, a conferma di una vita spesa per il prossimo. Per il batti e corri, però, c’era stato amore a prima vista. Nato a Bologna il 5 dicembre 1942, aveva iniziato con il baseball a 15 anni, giocando nelle fila delle Acli Tigers Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net