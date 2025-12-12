Addio a Marco Benedetto ex ad de La Stampa e de L’Espresso

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparso all'età di 80 anni Marco Benedetto, ex amministratore delegato di La Stampa e L’Espresso. Figura di spicco nel panorama giornalistico italiano, ha maturato una lunga carriera iniziando da una significativa gavetta. La sua strada professionale ha lasciato un'impronta duratura nel settore dell'informazione.

E' morto a 80 anni l'ex ad di Stampa e L'Espresso Marco Benedetto, diventato un grande giornalista dopo un'importante gavetta. Ildifforme.it

Addio a Marco Benedetto, ex AD del Gruppo Espresso - Marco Benedetto è morto stanotte a Roma ad 80 anni, nella sua abitazione. msn.com

addio marco benedetto exAddio al giornalista Marco Benedetto, fu amministratore delegato del Gruppo Espresso - Laureato in Scienze politiche, iniziò l’attività professionale presso l'agenzia Ansa, lavorando nelle ... ilsecoloxix.it

addio a marco benedetto ex ad de la stampa e de l8217espresso

© Ildifforme.it - Addio a Marco Benedetto, ex ad de La Stampa e de L’Espresso

Maradona: Perché ho lasciato il Barcellona per il Napoli #maradona #intervista #shorts #napoli

Video Maradona: Perché ho lasciato il Barcellona per il Napoli #maradona #intervista #shorts #napoli