Addio a Marco Benedetto ex ad de La Stampa e de L’Espresso

È scomparso all'età di 80 anni Marco Benedetto, ex amministratore delegato di La Stampa e L’Espresso. Figura di spicco nel panorama giornalistico italiano, ha maturato una lunga carriera iniziando da una significativa gavetta. La sua strada professionale ha lasciato un'impronta duratura nel settore dell'informazione.

E' morto a 80 anni l'ex ad di Stampa e L'Espresso Marco Benedetto, diventato un grande giornalista dopo un'importante gavetta. Laureato in Scienze politiche, iniziò l'attività professionale presso l'agenzia Ansa.

