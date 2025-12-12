È deceduta a 82 anni Joanna Trollope, celebre autrice britannica nota come la regina del romanzo rosa. La scrittrice ha conquistato i lettori con le sue storie che esplorano con sincerità le dinamiche familiari e la vita domestica contemporanea. La sua scomparsa avviene nell'Oxfordshire, lasciando un'eredità importante nel panorama letterario.

(Adnkronos) – Addio a Joanna Trollope. La scrittrice britannica, regina del romanzo rosa, una delle autrici più lette e apprezzate del Regno Unito per la sua capacità di raccontare con sincerità la vita domestica e le tensioni familiari contemporanee, è morta a 82 anni nella sua casa nell'Oxfordshire, in Inghilterra, giovedì 11 dicembre. L'annuncio della . Periodicodaily.com

Addio a Joanna Trollope, la regina dei romanzi rosa aveva 82 anni - La scrittrice britannica è una delle autrici più lette e apprezzate del Regno Unito per la sua capacità di raccontare con sincerità la vita domestica e le tensioni familiari contemporanee ... adnkronos.com

Addio a Joanna Trollope, regina dei romanzi rosa - Dalla carriera diplomatica alla narrativa, Joanna Trollope ha esplorato la complessità delle relazioni umane. italiaoggi.it

"Joanna Zazzali" - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Danilo Gallinari si ritira dal basket: "Sei stato un sogno, grazie" "Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro dalla carriera che ho sempre sognato". Così Danilo Gallinari ha comunicato il suo addio al basket. L'ormai ex cestista è tra i più grand - facebook.com facebook