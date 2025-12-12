Addio a Joanna Trollope la regina dei romanzi rosa aveva 82 anni

È deceduta a 82 anni Joanna Trollope, celebre autrice britannica nota come la regina del romanzo rosa. La scrittrice ha conquistato i lettori con le sue storie che esplorano con sincerità le dinamiche familiari e la vita domestica contemporanea. La sua scomparsa avviene nell'Oxfordshire, lasciando un'eredità importante nel panorama letterario.

(Adnkronos) – Addio a Joanna Trollope. La scrittrice britannica, regina del romanzo rosa, una delle autrici più lette e apprezzate del Regno Unito per la sua capacità di raccontare con sincerità la vita domestica e le tensioni familiari contemporanee, è morta a 82 anni nella sua casa nell'Oxfordshire, in Inghilterra, giovedì 11 dicembre. L'annuncio della . Periodicodaily.com

