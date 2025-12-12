Addio a Franco Vaccari teorico e maestro della fotografia contemporanea

È scomparso Franco Vaccari, eminente teorico e maestro della fotografia contemporanea. Con una carriistica carriera internazionale, Vaccari ha lasciato un'importante eredità nel mondo dell'arte visiva. Il suo contributo è stato riconosciuto anche dalle istituzioni locali, che hanno espresso il loro cordoglio.

E' scomparso oggi all'età di 89 anni Franco Vaccari, fotografo di fama nazionale e internazionale. Il sindaco Massimo Mezzetti, cui si è unito l'assessore Andrea Bortolamasi, ha voluto esprimere il suo cordoglio a nome dell'amministrazione comunale e della città tutta."Salutiamo un artista di.