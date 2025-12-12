Addio a Duccio Abbo presidente onorario e figura chiave nella storia e nello sviluppo di Costadoro

Costadoro piange la scomparsa di Duccio Abbo, presidente onorario e protagonista fondamentale nella crescita e nella storia dell’azienda. La sua figura ha lasciato un’impronta indelebile nel settore, contribuendo allo sviluppo e alla reputazione di Costadoro nel corso degli anni.

Costadoro annuncia oggi la scomparsa di Duccio Abbo, presidente onorario e figura storica dell'azienda. Fondata nel 1890 al numero 10 di via Pietro Micca a Torino dal commendator Emilio Oreste Beccuti come piccola torrefazione con vendita al minuto, Costadoro è diventata l'azienda che conosciamo.