addio a duccio abbo presidente onorario e figura chiave nella storia e nello sviluppo di costadoro

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Costadoro piange la scomparsa di Duccio Abbo, presidente onorario e protagonista fondamentale nella crescita e nella storia dell’azienda. La sua figura ha lasciato un’impronta indelebile nel settore, contribuendo allo sviluppo e alla reputazione di Costadoro nel corso degli anni.

Costadoro annuncia oggi la scomparsa di Duccio Abbo, presidente onorario e figura storica dell’azienda. Fondata nel 1890 al numero 10 di via Pietro Micca a Torino dal commendator Emilio Oreste Beccuti come piccola torrefazione con vendita al minuto, Costadoro è diventata l’azienda che conosciamo. Torinotoday.it

